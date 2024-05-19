Сайнс рассказал, с какими проблемами он столкнулся во время Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу проблем, с которыми он столкнулся во время Гран-при Эмилии-Романьи.

«Сегодня темп был не очень хорошим, чем я недоволен. После квалификации мы увидели, что машина работает не так, как ожидалось. Мы также боролись и имели несколько проблем с использованием энергии от гибрида.

В общем, всё пошло не так, как хотелось бы, и жаль, что это произошло на домашней гонке. Но я уверен, что к Монако мы сможем всё исправить, найдём пару проблем, которые нас сдерживали, и вернёмся на прежний уровень.

Сработали ли обновления? С моей стороны — нет, потому что я думаю, что сегодня что-то было не так, но с Шарлем, похоже, всё прошло так, как ожидалось, и гоночный темп был хорошим», — приводит слова Сайнса Sky Sports.