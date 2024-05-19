Вольф объяснил, почему Расселлу не дали вернуть позицию после второго пит-стопа

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал второй пит-стоп Джорджа Расселла в гонке Гран-при Эмилии-Романьи, состоявшейся сегодня, 19 мая, в Имоле (Италия).

Напомним, Расселл шёл шестым, однако после пит-стопа из-за повышенного износа шин пропустил своего напарника Льюиса Хэмилтона. Джорджа сразу предупредили, что Льюис не будет возвращать ему позицию.

«Время его круга становилось всё хуже и хуже, и наш прогноз был таков, что он не продержится до конца, а мы не хотели отдавать позицию Пересу. Нам не хватило бы три или четыре круга.

Льюис, вероятно, всё равно бы обошёл его. Суть заключается в том, что мы боролись за шестое и седьмое места и хотели обойти «Ред Булл». Это было безопасное решение», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.