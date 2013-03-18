Сутиль: я лидировал в гонке, теперь моя мечта – завоевать подиум

Немецкий гонщик «Форс Индия» Адриан Сутиль, финишировавший в гонке Гран-при Австралии на седьмом месте, рассказал, что нацеливается на финиш на подиуме в нынешнем сезоне.

«Я убеждён, что мы должны постоянно бороться за очки. Нам надо добиваться улучшения и прибавлять, но машина отличная, что придаёт мне уверенности, мы можем добиться успеха. Парни на фабрике и на трассе проделали отличную работу, спасибо им за такую хорошую машину.

Наша цель – набирать очки обеими машинами. 10 очков для команды в первой гонке сезона позволяют надеяться на большее. Я лидировал в гонке в первый раз, теперь моя мечта – впервые завоевать подиум. Посмотрим, какие результаты будут возможны в Малайзии», — приводит слова Сутиля официальный сайт Формулы-1.