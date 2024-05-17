Сайнс предположил, почему он в Майами получил штраф, а Перес — нет

Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс высказался о пятисекундном штрафе, который он получил за столкновение с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри на Гран-при Майами. Инцидент произошёл в конце гонки, когда Сайнс допустил ошибку в 17-м повороте, потерял контроль над задней осью и спровоцировал контакт с соперником.

«Иногда мне трудно это понять. В случае с Чеко не было никаких последствий. А в моём случае это дорого обошлось. Я потерял контроль над машиной, обгоняя Оскара, и, к сожалению, повредил его переднее антикрыло. Знаю, мы продолжаем думать, что не смотрим на исход инцидента, однако в этом случае, как мне кажется, это было не так. Я полностью уверен, если бы Оскар побывал в боксах для замены повреждённого переднего антикрыла, я бы не получил штраф. Чеко никого не задел, нам всем удалось уклониться от него, и штрафа не было. Так что, по моему мнению, последствия по-прежнему в некоторой степени влияют на наказание», — приводит слова Сайнса RaceFans.

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