Двух пилотов Формулы-3 отстранили за участие в других гонках

Дирекция Формулы-3 объявила об отстранении Мартиниуса Стенсхорна и Николы Цолова от этапов в Сильверстоуне и Спа соответственно. Причиной в обоих случаях стало нарушение статьи 10.4 спортивного регламента Формулы-3, который запрещает пилотам первенства выступления в других сериях без разрешения организаторов.

В случае Мартиниуса Стенсхорна нарушение касается участия норвежца на втором этапе британского чемпионата GB3, который прошёл 27–28 апреля на «Сильверстоуне». GB3 считается британским национальным чемпионатом Ф-3 и проходит на машинах, близких по характеристикам к болидам международного первенства. В связи с этим на этапе Ф-3 в Сильверстоуне, который пройдёт 6–7 июля, дополнительный опыт стал бы для Стенсхорна преимуществом.

Никола Цолов ещё ранее — 19–20 апреля — выступил на первом этапе первенства Eurocup-3, прошедшем на «Спа-Франкоршам». Стоит отметить, что в тот уикенд в Спа шёл дождь и первая гонка была досрочно остановлена красными флагами, а вторая и вовсе отменена. Тем не менее Цолов отстранён от этапа Ф-3 в Спа, который пройдёт 27–28 июля.

Кроме того, за нарушение правил был оштрафован Арвид Линдблад. Он в гонках не участвовал, но принял участие в тестах GB3 без разрешения от организаторов Ф-3.

Отметим, что эти санкции не касаются предстоящего в эти выходные этапа в Имоле. В общем зачёте после двух этапов лидируют Люк Браунинг и Леонардо Форнароли, набравшие равное количество очков, а тройку лидеров замыкает Габриэле Мини. Никита Бедрин набрал четыре очка и занимает 19-ю позицию.