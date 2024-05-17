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«У нас появилась путеводная звезда». Хэмилтон высказался об обновлениях «Мерседеса»

«У нас появилась путеводная звезда». Хэмилтон высказался об обновлениях «Мерседеса»
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал своё позитивное мнение о перспективах команды в связи с новыми обновлениями болида к Гран-при Эмилии-Романьи.

«Последняя наша гонка была позитивной, но впереди нам предстоит ещё долгий путь. Я просто рад тому, как развиваются события, мы уже сделали шаг вперёд, но не готовы на этом останавливаться.

У нас появилась путеводная звезда, к которому мы будем стремится в плане изменений машины. На это нужно время, но атмосфера в команде просто потрясающая.

Люди в этой команде очень стойкие. Они продолжают двигаться вперёд, несмотря на то что нас уже несколько раз сбивали с ног.

Мы пробуем разные вещи, выясняем, что работает, а что нет. Мотивация ничуть не упала, все заинтересованы в возвращении «Мерседеса» на вершину», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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