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Оскар Пиастри: было бы наивно рассчитывать на победу в каждой гонке

Оскар Пиастри: было бы наивно рассчитывать на победу в каждой гонке
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал слова своего товарища по команде Ландо Норриса. Ранее тот заявил, что их команда способна конкурировать с «Ред Булл» и «Феррари».

«Сложно сказать наверняка. Мы готовились к гонкам в Китае и Майами, ожидая, что нам придётся нелегко, но пока что это были наши самые напряжённые уикенды. Мы научились не пытаться предсказать, какой покажем результат, а просто плыть по течению. Думаю, в Имоле будет непросто. В этот уикенд «Феррари» внесла некоторые улучшения. Кроме того, неизвестно, что предложит «Ред Булл». Все всегда стараются улучшить свои машины.

Мы не можем просто стоять на месте и ожидать, что каждый уикенд будет идти по одному сценарию. Было бы наивно рассчитывать на победу в каждой гонке сейчас, когда у нас уже есть одна победа. Но я действительно думаю, что мы приближаемся к этой цели», — приводит слова Пиастри портал Motorsport.

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