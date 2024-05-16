«До повреждения Макса мы всё равно были быстрее». Норрис — о выступлении на ГП Майами

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис считает, что он не случайно стал первым на Гран-при Майами.

«Модернизация определённо помогла нам. Мы были бы хороши, даже если бы не проводили её. Нам в любом случае удалось бы выступить достойно, но, возможно, мы были бы не так быстры. Знаю, что у Макса были повреждения. Поэтому люди использует это в качестве оправдания. Но даже до его повреждения мы всё равно были быстрее», — приводит слова Норриса портал RaceFans.

Напомним, на Гран-при Майами Ландо Норрис впервые в профессиональной карьере победил. Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, а третьим стал монегаск Шарль Леклер.

В личном зачёте британский пилот занимает четвёртую позицию с 83 очками.