Серхио Перес ответил на вопрос о своём будущем в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о своём будущем в «Королевских гонках». Нынешний контракт мексиканца с «Ред Булл» рассчитан до конца 2024 года.

«Пока ничего не подписано, и вопрос всё ещё открыт. Я убеждён, что мы вступаем в довольно напряжённую фазу сезона, и поэтому хотелось бы с этим разобраться. Ведь сейчас важно сконцентрироваться на гонках», — сказал Перес на пресс-конференции перед Гран-при Эмилии-Романьи.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов. В его активе 103 очка. Впереди Серхио его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 136 баллов.

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Ранее сообщалось, что Ферстаппена раскритиковали за то, что он не надел футболку в честь Сенны в Имоле.