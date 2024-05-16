«Решение было принято между командой и Хави». Леклер — о замене своего гоночного инженера

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что решение о замене его гоночного инженера Хави Маркоса, который работал с ним с 2019 года, было принято руководством команды.

«Очевидно, что нас ждёт плотная борьба и каждый шаг имеет значение. Однако данное решение было принято между командой и Хави. Думаю, у них были другие планы, и мне сообщили об этом сразу после окончания Гран-при Майами. До сих пор всё шло очень гладко, и я уверен, что так будет и дальше. Уже в этот уикенд мы будем выкладываться на все 100%. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Леклера портал Motorsport.

Начиная с Гран-при Эмилии-Романьи, новым гоночным инженером Шарля Леклера будет Брайан Боцци, который ранее работал на должности инженера по производительности.