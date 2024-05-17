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Босс «Уильямса» Ваулз: поставили переговоры с Ньюи на паузу

Босс «Уильямса» Ваулз: поставили переговоры с Ньюи на паузу
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, что их переговоры с главой технического департамента «Ред Булл» Эдрианом Ньюи поставлены на паузу.

«Я его безгранично уважаю. В Майами я говорил с ним о том, что ему стоило бы вернуться в «Уильямс».

Пока мы приостановили переговоры, так как он никуда не торопится. Да и есть более крупные команды, которые тоже хотят его», — приводит слова Ваулза издание Nextgen-Auto.

Напомним, ранее стало известно, что 65-летний британский конструктор решил покинуть команду «Ред Булл», в которой он с большим успехом проработал почти 20 лет. По итогам переговоров с австрийской командой стороны пришли к решению, что Ньюи уйдёт в начале 2025 года и сможет немедленно присоединиться к другой команде.

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