Хэмилтон высказался о будущем Сайнса в Формуле-1 после ухода из «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о гонщике Карлосе Сайнсе, чьё место в команде «Феррари» он займёт в следующем сезоне Формулы-1.
«Карлос – отличный гонщик, поэтому я думаю, что, где бы он ни выступал, он будет полезен любой команде», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.
В настоящий момент Хэмилтон занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 27 очков. На счету Сайнса 83 балла – Карлос располагается на пятой позиции. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 136 очков.
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Ранее Хэмилтон высказал позитивное мнение о перспективах команды в связи с новыми обновлениями болида к Гран-при Эмилии-Романьи.