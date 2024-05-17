Шарль Леклер представил шлем для Гран-при Эмилии-Романьи

Итальянская команда Формула-1 «Феррари» показала шлем, в которым Шарль Леклер будет выступать на Гран-при Эмилии-Романьи. Соответствующий пост появился в социальных сетях гоночного коллектива.

Фото: Социальные сети «Феррари»

Фото: Социальные сети «Феррари»

Гран-при Эмилии-Романьи проходит с 17 по 19 мая. К настоящему моменту состоялась первая практика, лучший результат по итогам которой продемонстрировал Шарль. Вторым был Джордж Расселл из «Мерседеса». Третье время у напарника Леклера Карлоса Сайнса.

Леклер сейчас занимает третье место в общем зачёте пилотов. В его активе 98 очков. Лидирует Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл». На его счету 136 очков.

Автоспорт: главные события 2024 года:

Ранее руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос о возможном переходе Эдриана Ньюи в команду.