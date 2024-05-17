Петров: не знаю, для чего Пермейна держали в команде все эти годы

Пилот Виталий Петров высказался об Алане Пермейне, бывшем гоночном инженере команды «Рено», частью которой был россиянин.

«Какой смысл был в его нахождении в команде? Честно говоря, никакой. Очень вспыльчивый человек. По радио постоянно кидает какие-то фразы — как при перепалке с Кими Райкконеном в Индии. Мне он в Спа начал высказывать — нас Булье разнимал! Чуть до драки не дошло. Я тогда под финиш догонял Сутиля, наша машина в гонке была действительно быстра, но в итоге после финиша я остановился прямо на стартовой решётке из-за отказа тормозов. Я говорю, что тормозов нет, а он начинает предъявлять претензии. Я ответил: «Сядь в машину и попробуй сам проехать!»

В общем, вообще не знаю, для чего его держали в команде все эти годы. Чего-то выдающегося с его стороны я не видел, вообще не очень понимал, что он делает. Для меня это человек-загадка. Его вклада в успехи команды я не замечал. Говорю, как есть», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.