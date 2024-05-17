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Петров: в Сингапуре в голове была мысль — может, разбить машину? Но русские не сдаются!

Петров: в Сингапуре в голове была мысль — может, разбить машину? Но русские не сдаются!
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Российский пилот Виталий Петров рассказал об одной из своих самых сложных гонок в Формуле-1 из сезона 2010 года. Тогда гонщик выступал за «Рено».

«Гораздо хуже мне было без всякого аппендицита в Сингапуре в 2010 году. Через 15 минут после старта гонки в голове уже мысль: «Может, разбить машину?» (Смеётся). Было очень сложно управлять машиной. Но русские же не сдаются! Я ехал до последнего. После финиша попросил механиков прийти в закрытый парк и помочь отсоединить руль и ремни безопасности — сил вообще не осталось! Я даже бутылку воды не мог держать в руке», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Напомним, Евгений провёл три сезона в Формуле-1 с 2010 по 2012 год.

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