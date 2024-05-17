В BMW в сотрудничестве с Наоми Кэмпбелл создали вельветовый XM

В рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера единственной в своём роде BMW — декорированного вельветом кроссовера BMW XM Mystique Allure, который был создан совместно с британской супермоделью Наоми Кэмпбелл и сочетает высокую производительность и высокую моду.

BMW XM Mystique Allure Фото: BMW

В BMW отмечают, что это первый в истории компании случай, когда при создании автомобиля использовались материалы из мира высокой моды. Кузов машины выкрашен в любимый цвет Наоми Кэмпбелл — ультрамарин — и покрыт тканью. Кроме того, автомобиль обладает уникальным саундтреком от Ханса Циммера, добавляют создатели.

BMW XM Mystique Allure Фото: BMW

Отметим, что BMW XM — самая мощная серийная модель в портфолио баварской марки: в комплектации Label Red Edition этот автомобиль обладает 748 лошадиными силами. До 100 км/ч BMW XM Label Red Edition разгоняется за 3,8 секунды.