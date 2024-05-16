Ферстаппена раскритиковали за то, что он не надел футболку в честь Сенны в Имоле

Пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена раскритиковали пользователи социальных сетей после того, как он не надел футболку в честь Айртона Сенны на церемонии в Имоле. 16 мая там проходили мероприятия, посвящённые 30-й годовщине со дня гибели Сенны и Роланда Ратценбергера во время Гран При Сан-Марино 1994 года.

Фото: Clive Rose/Getty Images

Отметим, что без футболки в честь Сенны был и Валттери Боттас, представляющий «Кик-Заубер», однако он, в отличие от Макса, был не в командной униформе, а в велосипедном костюме.

Напомним также, что Макс встречается с Келли Пике, чей отец имел натянутые отношения с Сенной.

В Имоле будет проходить Гран-при Эмилии-Романьи. Этап стартует 17 мая и будет продолжаться до 19 мая.

Кристиан Хорнер спорит с отцом Макса Ферстаппена: