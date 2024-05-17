«Он останется в Формуле-1, я в этом уверен». Хельмут Марко — о Ньюи

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность, что нынешний глава технического департамента австрийской команды Эдриан Ньюи останется в Формуле-1 после 2025 года.

«Что он будет делать после ухода из «Ред Булл»? Он останется в Формуле-1, я в этом уверен», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Ранее стало известно, что 65-летний британский конструктор покинет команду «Ред Булл», в которой он проработал почти 20 лет. По итогам переговоров с австрийской командой он и его менеджер и друг Эдди Джордан смогли прийти к соглашению, что Эдриан сможет через год без «отпуска по садоводству» немедленно присоединиться к другой команде.

Некоторые издания уже сообщают, что Эдриан Ньюи подписал контракт с «Феррари».