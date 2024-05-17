Daily Mail: Эдриан Ньюи подписал контракт с «Феррари»

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи перейдёт в «Феррари». Как информирует Daily Mail, ссылаясь на источники в Италии, стороны уже подписали контракт. Сообщается, что наверняка Эдриан получит значительную прибавку в заработной плате.

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17. Ранее некоторые источники утверждали, будто бы Эдриан недоволен положением дел в австрийской команде.

Специалист должен покинуть «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

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Недавно Ньюи говорил, что не собирается завершать карьеру и перейдёт в другую команду Формулы-1 в будущем.