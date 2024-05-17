В «Уильямсе» раскрыли, сколько времени теряют на круге из-за массы болида

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал о проблемах команды из-за лишней массы болида.

«Преобразование, которое мы провели в период с 2023 по 2024 год, заключалось в том, чтобы убрать 14 килограммов за счёт шасси. Любой, кто разбирается в цифрах, поймёт, что это выдающийся подвиг и команда справилась очень хорошо. Однако машина, на которой мы ездим в этом году, с каждым кругом становится примерно на четыре с половиной десятых медленнее, так как по-прежнему присутствует лишний вес», — приводит слова Ваулза издание Motorsport.

По словам руководителя команды, большая часть обновлений, которые начнут применять с этапа в Имоле, будут направлены на снижение веса автомобиля.

Главные новости дня: