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«Правила можно улучшить». Магнуссен — о возможной дисквалификации на одну гонку

«Правила можно улучшить». Магнуссен — о возможной дисквалификации на одну гонку
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о наказании, которое он получил за жёсткую оборону от гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с нарушением границ трассы по ходу спринта Гран-при Майами. В настоящий момент в активе датчанина 10 штрафных баллов. При наборе ещё двух Кевина ждёт дисквалификация на один Гран-при.

«Не знаю, справедливо ли, что я рискую быть дисквалифицированным за выезд за пределы белых линий. Но таковы правила. Я должен их соблюдать, хоть и чувствую, что есть возможности для их улучшения.

Не только с точки зрения штрафных баллов. Гонок сейчас стало больше, чем было тогда, когда правила были введены. Теперь можно получить дисквалификацию за очень незначительный проступок. Вот о чём я сейчас думаю», — приводит слова Магнуссена Motorsport.

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