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Перес: мне не нравится, когда по ходу сезона меняют правила

Перес: мне не нравится, когда по ходу сезона меняют правила
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Пилот «Форс Индия» Серхио Перес раскритиковал частую смену правил в Формуле-1 по ходу сезона.

«Мне просто не нравится, когда по ходу сезона происходит слишком много перемен. Я считаю, что бы ни случилось, нам просто нужна стабильность, ни для команд, ни для пилотов не хорошо, когда есть неопределённость с тем, что происходит», — приводит слова Переса Crash.

По ходу нынешнего сезона в «Королевских гонках» менялись формат квалификации, правила действия под жёлтыми флагами и правила радиопереговоров.

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