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Ферстаппен пожаловался, что «скачет, как кенгуру», а Расселл — что не может удержать руль

В переговорах по радио с командами во время второй квалификации Гран-при Монако пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен пожаловался, что «скачет, как кенгуру», а пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл заявил, что не может удержать руль.

Ферстаппен: «Я прыгаю, как кенгуру, чувак. У меня болит голова. Это безумие».

Расселл: «Вибрации на торможении безумные, в 11-м повороте я не могу удерживать руль».

Напомним, в личном зачёте Формулы-1 нидерландский пилот занимает первую позицию с 161 очком. Джордж Расселл, в свою очередь, располагается на седьмом месте с 44 очками.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает первую позицию с активом в 268 очков, а «Мерседес» — пятое место с 79 очками.

Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон предложил для повышения зрелищности Гран-при Монако.