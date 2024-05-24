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Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Монако, Хэмилтон — второй, Алонсо — третий

Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Монако, Хэмилтон — второй, Алонсо — третий
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На городской трассе Монте-Карло завершилась вторая свободная практика Гран-при Монако. Лучший результат по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым оказался гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал представитель команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Гран-при Монако. Вторая тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.11,278.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,188.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,475.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,535.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,675.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,684.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,784.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,821.
9. Александер Албон («Уильямс») +0,979.
10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,982.
11. Юки Цунода («РБ») +1,071.
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,088.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,195.
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,276.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,291.
16. Даниэль Риккардо («РБ») +1,299.
17. Пьер Гасли («Альпин») +1,472.
18. Логан Сарджент («Уильямс») +1,512.
19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,779.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,495.

Формула-1 2024. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
24 мая 2024, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.278
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.188
3
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.475
Комментарии
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