«Макларен» опроверг слухи об участии Алонсо в «24 часах Ле-Мана»

«Макларен» опроверг слухи о возможном участиив «24 часах Ле-Мана»—2017. Они появились после того, как глава команды Зак Браун заявил, что осведомлён о желании испанца выступить в легендарном марафоне, а у «Макларена» есть подходящая машина в категории GTE Pro.«Эта история совершенно не правдива, а Зак никогда ни о чём таком не задумывался», — приводит слова представителя «Макларена» Pitpass.Алонсо ранее неоднократно высказывался о желании попробовать свои силы в гонках на выносливость.