Шарль Леклер: думаю, что могу быть ещё быстрее, чем на тренировках

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о том, что может выступить ещё лучше после успешных пятничных тренировок в рамках Гран-при Монако. Напомним, Леклер стал пятым по итогам первой свободной практики и первым по результатам второй.

«Я думаю, что во мне ещё больше темпа, чем было на тренировках. Если вы посмотрите на мои круги на разных резинах, там везде можно найти отрезки, где можно быть ещё быстрее. На этом и сосредоточимся завтра. Но у нас уже есть ощущение, что хорошо идём.

На «медиуме» мы действительно были сильны, а на «софтах» были некоторые трудности. Всё решится завтра, когда я буду ехать на пределе.

Я думаю, что мы проделали хорошую работу. Нам нужно продолжать работать, но первый день этапа прошёл хорошо», — заявил Леклер в интервью официальному каналу Формулы-1.