«Это худший результат из возможных». Ферстаппен — о второй тренировке ГП Монако

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться на трассе во время второй тренировки Гран-при Монако.

«Мне трудно описать, что происходит прямо сейчас. Всё очень сложно. Безусловно, это худший результат из возможных в этом уикенде. На трассе много неровностей, бордюров и уклонов. Каждый раз, когда мы проезжаем их, то теряем значительное время на круге. Машина плохо справляется с ними, и это определённо мешает нам двигаться быстрее. На данный момент у нас нет чёткого пути или решения, чтобы попытаться устранить эту проблему.

В Имоле всё было совершенно иначе. Тогда были разные проблемы, которые можно было решить внесением изменений в настройки болида. Текущие проблемы невозможно решить таким образом – из-за проектировки болида. Мы постараемся внести улучшения, но не ждите чудес», — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.

Напомним, на второй тренировке Гран-при Монако нидерландский пилот показал четвёртый результат.