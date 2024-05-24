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«Оскар Пиастри-Леклер». Пиастри отреагировал на шутку от пресс-службы Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 в результатах первой тренировки в рамках Гран-при Монако отобразила имя пилота «Макларена» Оскара Пиастри, как «Оскар Пиастри-Леклер». Это была шутка в ответ на слова Оскара о желании найти в своём древе предков с монегасскими корнями.

«Значит это официально. Подаём документы, Шарль Леклер?» — написал Пиастри в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, вся история началась с того, что Пиастри опубликовал следующий пост.

«Ищу в своём генеалогическом древе следы монегасских корней», — написал Пиастри.

На сообщение Оскара отреагировал монегаск Шарль Леклер, представляющий итальянскую команду «Феррари».

«Я могу усыновить тебя, если понадобится», – прокомментировал Леклер.

«Зовите меня Оскар Джек Пиастри-Леклер», — ответил Оскар.

Вскоре третьим участником переписки стала мама Оскара, Николь: «У меня есть несколько вопросов, Шарль».