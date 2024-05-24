Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Motorsport: главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган продлил контракт с командой

Motorsport: главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган продлил контракт с командой
Комментарии

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган заключил долгосрочный контракт с австрийской командой. Об этом сообщает портал Motorsport.

Пол Монаган работает в команде с 2005 года.

Помимо Монагана, новый долгосрочный контракт с «Ред Булл» ранее подписали технический директор команды Пьер Ваше, глава отдела аэродинамики Энрико Бальбо, а также руководитель отдела производительности Бен Уотерхаус.

Также пока неизвестно будущее спортивного директора «Ред Булл» Джонатана Уитли. Согласно имеющейся информации, он рассматривал уход из команды, но, скорее всего, также подпишет новый контракт с «Ред Булл».

Ранее Макс Ферстаппен в переговорах по радио с командой во время второй квалификации Гран-при Монако заявил, что «скачет, как кенгуру».

Материалы по теме
Ферстаппен пожаловался, что «скачет, как кенгуру», а Расселл — что не может удержать руль
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android