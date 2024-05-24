Motorsport: главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган продлил контракт с командой

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган заключил долгосрочный контракт с австрийской командой. Об этом сообщает портал Motorsport.

Пол Монаган работает в команде с 2005 года.

Помимо Монагана, новый долгосрочный контракт с «Ред Булл» ранее подписали технический директор команды Пьер Ваше, глава отдела аэродинамики Энрико Бальбо, а также руководитель отдела производительности Бен Уотерхаус.

Также пока неизвестно будущее спортивного директора «Ред Булл» Джонатана Уитли. Согласно имеющейся информации, он рассматривал уход из команды, но, скорее всего, также подпишет новый контракт с «Ред Булл».

Ранее Макс Ферстаппен в переговорах по радио с командой во время второй квалификации Гран-при Монако заявил, что «скачет, как кенгуру».