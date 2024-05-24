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Льюис Хэмилтон: сегодня был отличный день, наверное, лучший в этом году

Льюис Хэмилтон: сегодня был отличный день, наверное, лучший в этом году
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о пятничных тренировках в рамках Гран-при Монако. Напомним, гонщик выиграл первый заезд, а во втором уступил только представителю «Макларена» Оскару Пиастри.

«Сегодня был отличный день, наверное, лучший в этом году, и машина показывает себя очень хорошо. Эта трасса просто потрясающа для гонок Формулы-1, и я сегодня получил огромное удовольствие от вождения. Меня приятно удивил уровень сцепления машины, что сделало заезды гораздо приятнее, чем в последние два года. Во второй сессии ощущения были немного менее комфортными, и нам предстоит много работы ночью, чтобы улучшить болид на длинных заездах и справиться с износом передних шин. На меньшем количестве топлива машина чувствовала себя отлично, и мы не хотим потерять это преимущество, но сейчас наш главный приоритет — стать лучше на длинных заездах», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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