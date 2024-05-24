Даниэль Риккардо: готов ли я вернуться в «Ред Булл»? Абсолютно готов

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо заявил о готовности вернуться в «Ред Булл» и стать чемпионом мира.

«Цель осталась прежней – кто не хотел бы стать чемпионом мира? Просто думаю, что, проходя через этот этап… В 2022 году после некоторых заездов я выпрыгивал из болида и думал: «Может, я никогда не вернусь на эту трассу». Имею в виду, что всё это происходит в последний раз. Сейчас, просто вернувшись на трассу, я благодарен получить второй шанс. Но ситуация не изменилась. Моя цель — стать чемпионом мира. Я по-прежнему хочу выигрывать гонки и покорять вершины.

Готов ли я вернуться в «Ред Булл»? Абсолютно готов. Не думаю, что эта возможность ускользнула от меня. Конечно, у меня нет понимания, что ждёт меня в будущем. Очевидно, что мне нужно чаще показывать то, что было в Майами.

Но в прошлому году я получил главный знак. Когда я вернулся за руль после семи или восьми месяцев безделья. Это всё, что мне было нужно. Я видел улыбку Кристиана и подумал: «А что, если?» Мне удалось сделать то, на что, как многие считали, я по-прежнему способен. Конечно, гарантий нет, но мне очень хотелось бы однажды вернуться. Я продолжу работать ради этого», — приводит слова Риккардо портал PlanetF1.