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Серхио Перес: «Феррари» сейчас просто недосягаемы

Серхио Перес: «Феррари» сейчас просто недосягаемы
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о силе «Феррари» на Гран-при Монако, а также поделился проблемами своей машины при торможении.

«Сейчас «Феррари» просто недосягаемы. Я думаю, они очень сильны, когда им нужен хороший круг, они легко этого добиваются.

Во время тренировки, когда я затормозил, машину начало очень сильно трясти. Я не знаю, что происходило. На такой трассе, как в Монако, нужна полная уверенность в своём болиде, чтобы пытаться атаковать, поэтому мы решили этого не делать и просто закончили гонку, а затем проанализируем, что произошло.

В остальном машина была хороша. Я чувствовал её очень хорошо по сравнению с прошлыми этапами в Монако. Посмотрим, что будет с погодой», — приводит слова Переса Motorsport.

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