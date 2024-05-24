Лоран Мекис прояснил вопрос с продлением контрактов Юки Цуноды и Даниэля Риккардо

Руководитель команды «РБ» Лоран Мекис заявил, что пока вопрос о продлении контрактов с Юки Цунодой и Даниэлем Риккардо не является актуальным.

«Несмотря на то, что мы читаем, видим и чувствуем об ажиотаже вокруг рынка водителей, если посмотреть на это строго с нашей точки зрения, то с какой стати нам нужно торопиться?

Это восьмая гонка, мы работаем и всё ещё находимся на том этапе сезона, когда пытаемся понять, что нужно нашим гонщикам, пытаемся настроить машину так, как им нужно, пытаемся создать условия для того, чтобы они выступали наилучшим образом. Несмотря на то, что мы признаём тот факт, что тема с контрактами кажется очень актуальной, с нашей точки зрения, нам ещё слишком рано думать об этом.

Если у кого-то из них возникнет необходимость обсудить вопрос, который связан с контрактом, то мы сделаем это. Однако сейчас мы сфокусированы на том, чтобы создать условия, благодаря которым наши пилоты будут прогрессировать. Это по-прежнему приоритетный показатель нашей команды — обеспечивать подготовку пилотов для семейства «Ред Булл».

Момент принятия решения пилотами наступит позже в этом году, и я уверен, что мы обсудим это со всеми заинтересованными сторонами, от Хельмута до Кристиана», — приводит слова Лорана портал PlanetF1.