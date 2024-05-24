Хельмут Марко рассказал, в чём была проблема во время второй тренировки ГП Монако

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о проблемах, с которыми столкнулся Макс Ферстаппен во время второй тренировки Гран-при Монако, а также сказал, кто является претендентом на поул-позицию.

«Кажется, мы выбрали слишком жёсткие настройки. У нас очень хорошая скорость на длинных отрезках, но в ней нет смысла, когда ты находишься позади. Нам следует настроить болид так, чтобы мы могли лучше проезжать поребрики. Макс сказал, что машина, словно кенгуру, у Переса такая же проблема. Однако мы также учитываем результаты длинных отрезков и знаем, куда следует двигаться. Но успеем ли мы разобраться с этим до квалификации – вопрос.

Кто является главным претендентом на поул? Я бы поставил на Леклера», — приводит слова Марко портал Motorsport-Magazine.