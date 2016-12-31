Жильцов: на Africa Eco Race 2017 у нас один план — ехать на высший результат

Штурман G-Energy Teamподелился ожиданиями перед стартом Africa Eco Race 2017. Пилотом команды будет«На Africa Eco Race 2017, как и на любую другую гонку, у нас один настрой и одна стратегия — мы едем на высший результат. Собственно для этого мы и принимаем участие в гонках. Что касается нашего «боевого» автомобиля MINI, то после ралли-рейда «Шёлковый путь», мы провели ещё много тестов, на основании которых было внесено большое количество доработок: для африканской гонки изменена подвеска, значительные изменения получил двигатель. Подготовка техники полностью соответствует поставленной задаче», — приводит слова Жильцова пресс-релиз команды.