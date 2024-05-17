«Мы видим улучшения машины». Хэмилтон отметил эффективность обновлений в Имоле

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги первого дня гоночного уикенда Гран-при Эмилии-Романьи, отметив хороший баланс управляемости своей машины.

«Хорошее для нас начало уикенда. Мы провели продуктивный день и смогли проехать на всех трёх шинных компаундах.

Машина была хорошо сбалансирована, у меня было хорошее настроение. Несколько других команд выглядят сильно, в частности «Макларен» и «Феррари», но мы намного ближе к лидерам, чем были ранее в этом сезоне. Однако давайте не забегать вперёд, посмотрим, как сложится завтрашний день.

Я очень благодарен всем сотрудникам на фабрике за то, что они подготовили обновления. Мы видим улучшения машины», — приводит слова семикратного чемпиона Формулы-1 пресс-служба немецкой команды.

В первой практике Гран-при Эмилии-Романьи Льюис Хэмилтон показал седьмой результат, а во второй – четвёртый.