Леклер: Ньюи из тех людей, с кем хочется поработать хотя бы один день

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о слухах о переходе главы технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи в «Скудерию».

«Все в паддоке хотят кого-то вроде Эдриана. Наличие такого специалиста было бы для нас дополнительной возможностью. Теперь посмотрим, сможем ли мы его получить или нет.

Мы и сами достигли большого прогресса за последние семь или восемь месяцев. Но да, Адриан — один из тех инженеров, с которыми хочется поработать хотя бы один день в своей карьере.

Мы знакомы, общаемся друг с другом, но пока не обсуждали подробности, потому что он был в «Ред Булл», однако посмотрим, сможем ли мы работать вместе в будущем», — приводит слова издание Nextgen-Auto.

«Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе команды сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке гиперкара «Ред Булл» RB17.