«Мерседес» получит двух специалистов из «Феррари» — Motorsport

«Мерседес» получит двух специалистов из «Феррари». Об этом сообщает издание Motorsport.

Сообщается, что «Мерседес» начал процесс перестановок в своём отделе аэродинамики. В его рамках глава отдела аэродинамики Джоаккино Вино покинул команду после шести лет работы в ней. Он был главным специалистом по аэродинамике с февраля 2018 года по октябрь 2022 года.

Перестановки проходят в преддверии перехода в Брэкли двух ключевых сотрудников «Феррари» — бывшего главного конструктора «Скудерии» Симоне Ресты и руководителя отдела приложений, отвечающих за производительность машины, Энрико Сампо.

Изначально по контракту им был положен «отпуск по садоводству», но в рамках сделки по Вино им разрешено начать работу «Мерседесе» уже в октябре этого года.

Несколько дней назад официально стало известно, что «Мерседес» покинули бывший директор по производительности Лоик Серра, а также один из экс-руководителей немецкой команды Жером д'Амброзио.