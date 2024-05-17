Над трассой в США снова повесили знаменитый манекен, упавший во время гонки IndyCar

Во время третьего этапа IndyCar сезона-2024, который состоялся на трассе «Барбер Моторспортс Парк», на прямую протяжённостью более 3 км упал подвешенный под пешеходным мостом женский манекен Джорджина, не на шутку напугав гонщиков.

Когда Джорджина упала на асфальт и сильно разбилась, стюарды даже не дали жёлтых флагов, они убрали её только через три круга из-за другой аварии.

И вот Джорджину починили, нарядили в новое платье и повесили на прежнее место.

Манекен Джорджина Фото: @RacingRick57

«Джорджина вернулась! Она в новом наряде. Спасибо всем, кто желал ей скорейшего выздоровления!» — пишет аккаунт трассы на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Владелец трассы Джордж Барбер заказал статуи диких животных, культового паука (по прозвищу Паутина Шарлотты), марсиан, «француза-зомби», снежного человека, «Обезьяны Генри» и Джорджины и расставил их по трассе в пику защитникам окружающей среды, которые критиковали его автодром.