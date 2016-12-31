Ротенберг: в следующем сезоне в приоритете участие Алёшина в создании BR1

Основатель и руководитель команды SMP Racing Борис Ротенберг рассказал о судьбе гонщика Михаила Алёшина в следующем году, выступавшего в сезоне-2016 в серии IndyCar, «24 часах Ле-Мана» и заключительных этапах WEC.
«Михаил – отличный гонщик и настоящий боец. Он провёл очередной яркий сезон за океаном. IndyCar – очень непростая серия, но Михаил не только не «потерялся» в ней, но и завоевал первую в истории российскую поул-позицию, а также поднялся на вторую ступень подиума в одной из гонок. Что касается его следующего сезона, то в приоритете однозначно его участие в создании прототипа BR Engineering, BR1, о деталях мы расскажем позднее», — приводит слова Ротенберга F1News.