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Оскар Пиастри: это была одна из наших лучших пятниц

Оскар Пиастри: это была одна из наших лучших пятниц
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги первого дня гоночного уикенда Гран-при Эмилии-Романьи, который проходит в Имоле на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари.

«Пятница закончилась. Я думаю, это была одна из наших лучших пятниц, и мы, кажется, находимся в довольно хорошем настроении.

Всё очень плотно, так что посмотрим, что мы сможем сделать завтра, но это определённо был обнадёживающий день. С первого круга первой тренировки я чувствовал себя довольно комфортно и теперь с нетерпением жду завтрашнего дня.

Команда проделала хорошую работу, доработав мою машину, так что спасибо им за это», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

В первой практике Гран-при Эмилии-Романьи Оскар Пиастри показал девятый результат, а после обеда – второй.

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