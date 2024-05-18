Оскар Пиастри: это была одна из наших лучших пятниц

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги первого дня гоночного уикенда Гран-при Эмилии-Романьи, который проходит в Имоле на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари.

«Пятница закончилась. Я думаю, это была одна из наших лучших пятниц, и мы, кажется, находимся в довольно хорошем настроении.

Всё очень плотно, так что посмотрим, что мы сможем сделать завтра, но это определённо был обнадёживающий день. С первого круга первой тренировки я чувствовал себя довольно комфортно и теперь с нетерпением жду завтрашнего дня.

Команда проделала хорошую работу, доработав мою машину, так что спасибо им за это», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

В первой практике Гран-при Эмилии-Романьи Оскар Пиастри показал девятый результат, а после обеда – второй.