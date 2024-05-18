Хэмилтон извинился перед Ферстаппеном за блокировку в Имоле

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон извинился перед Максом Ферстаппеном за инцидент между двумя чемпионами Формулы-1, который произошёл во время второй практики Гран-при Эмилии-Романьи.

По ходу своей быстрой попытки Ферстаппен уткнулся в пятом и шестом повороте в медленно ехавшего Хэмилтона и был вынужден затормозить, чтобы избежать столкновения с «Мерседесом» британца.

Хэмилтон сразу поднял руку вверх, извиняясь перед нидерландским гонщиком, а после заездов объяснил свои действия.

«Я был на круге выезда и думал, что рядом никого нет. Но внезапно он оказался рядом. Однако это была моя ошибка.

Я попытался извиниться, но он уже был слишком расстроен», — приводит слова семикратного чемпиона Формулы-1 издание RacingNews365.