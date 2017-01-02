Аль-Аттия выиграл первый этап «Дакара» среди внедорожников

Нассер Аль-Аттия стал лучшим на стартовом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачёте внедорожников. Второе место у Хвьера Понса. Третьим стал Нани Рома.
«Дакар». Внедорожники. Первый этап
1. Нассер Аль-Аттия («Тойота»)
2. Хавьер Понс («Форд») +0:24
3. Нани Рома («Тойота») +0:29
4. Карлос Сайнс («Пежо») +0:33
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +0:41
6. Себастьен Лёб («Пежо») +0:55
7. Язид Аль-Раджи («Мини») +1:06
8. Сириль Депре («Пежо») +1:14
9. Микко Хирвонен («Мини») +1:20
10. Эрик ван Лоон («Тойота») +1:22
11. Орландо Терранова («Мини») +1:24
12. Стефан Петерансель («Тойота») +1:34.