Вязович: ветка выбила стекло напротив меня, пришлось остановиться и выломать его

Пилот МАЗарассказал о прохождении первого этапа «Дакара-2017», по итогам которого он показал 12-й результат.«Этап был несложный, короткий, но на трассе много деревьев и растительности, которая висит над дорогой. Двигаешься по трассе то по солнечной части, то заезжаешь в тень, и для глаз такое чередование сложновато. Я не заметил, что висит ветка, которая и попала к нам так неудачно в стекло. На прямом участке на довольно большой скорости она сразу выбила напротив меня стекло. Это всё случилось на первых 10 километрах, и мы продолжали движение какое-то время. Но стекло начало вдавливать в салон, и мы вынуждены были остановиться и выломать его в сторону кабины, чтобы иметь хоть какой-нибудь обзор. Проиграли лидеру больше полутора минут», — приводит слова Вязовича пресс-служба МАЗа.