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Монтойя: Ферстаппен будет глупцом, если уйдёт из «Ред Булл»

Монтойя: Ферстаппен будет глупцом, если уйдёт из «Ред Булл»
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о потенциальном уходе трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Уйдёт ли Ферстаппен из «Ред Булл»? Я так не думаю. Он был бы глупцом, если бы сделал это. Макс заставляет всех говорить об этом, но зачем ему покидать «Ред Булл», если они всё выигрывают? Если у вас нет правильной причины находиться в команде, вы уйдёте, но если всё в порядке, вы останетесь.

Возможно, Йос злится и хочет увести Макса, но, по правде говоря, уход был бы безумием, он в хорошем положении сейчас», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.

Ранее Монтойя назвал лучшего кандидата на место Ферстаппена в случае его ухода из «Ред Булл».

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