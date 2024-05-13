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Источник: с 2026 года в Формуле-1 будет проводиться Гран-при Чикаго

Источник: с 2026 года в Формуле-1 будет проводиться Гран-при Чикаго
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Формула-1 подписала соглашение, по которому с 2026 года будет проводиться Гран-при Чикаго. Стало известно, в какое время будут проводиться заезды, а также какое место в календаре займёт новый этап сезона.

«Контракт о проведении Гран-при Чикаго был подписан! Планирование трассы ещё в процессе разработки, но дата проведения первого этапа в Чикаго теперь известна — 2026 год.

Планирование Гран-при подходит к своему завершению, а также ожидается что постройка нового стадиона в Чикаго стоимостью в $ 4 млрд приведёт к увеличению финансирования.

Подтверждено, что гонка будет ночной, а проводиться будет перед Гран-при Канады. Ожидается, что официальное объявление от Формулы-1 произойдёт в ближайшие несколько недель», — сообщает Fastest Pitstop в социальной сети X (ранее Twitter).

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