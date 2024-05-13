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MotoGP исключит этап в Индии из сезона-2024, чтобы провести Гран-при Казахстана

MotoGP проведёт Гран-при Казахстана с 20 по 22 сентября вместо этапа в Индии, сообщает Motorsport. Причиной отмены гонок в Индии стали долги промоутерской компании Fairstreet.

Руководство компании Dorna поставило крайний срок уплаты долга для Fairstreet — 20 мая. Источник сообщает, что, учитывая предыдущие задержки, возвращение денег кажется маловероятным.

Напомним, Гран-при Казахстана, который должен был пройти с 15 по 16 июня 2024 года, был перенесён из-за обильных паводков в стране. Отмена этапа в Индии предоставит место в календаре для этапа на «Соколе».

Индийский этап станет уже вторым отменённым Гран-при в сезоне. Напомним, также не состоялся этап в Аргентине, по причине того, что новый президент страны решил сократить государственные расходы.