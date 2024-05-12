Ferrari запатентовала звукогенератор для электромобиля. Он будет имитировать звук ДВС

Компания Ferrari подала заявку на два патента для устройств, которые будут имитировать звук двигателя внутреннего сгорания на будущих электромобилях марки, сообщает издание Motor Authority.

Заявки поданы в Управление по патентам Соединённых штатов Америки в марте. Один из них описывает устройство электромобиля с тремя моторами, генераторами звука и дополнительными каналами, по которым он будет передаваться в салон.

Второй патент касается метода генерации звука. Предполагается, что само звучание будут создаваться потоками воздуха, проходящими через резонатор. Сообщается, что это не только позволит придать электромобилю более харизматичное звучание, но также обеспечит водителя более точными ощущениями при управлении автомобилем.

Отметим, что ранее в Ferrari запатентовали необычный руль в стиле машины Формулы-1 с подвижными боковыми стойками для управления крутящим моментом, турбированный водородный двигатель внутреннего сгорания с обратным расположением коленвала и головки блока цилиндров, а также подвижное водительское кресло и систему управления автомобилем через джойстик.