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«Это шокировало». Ньюи — об ажиотаже вокруг его ухода из «Ред Булл»

«Это шокировало». Ньюи — об ажиотаже вокруг его ухода из «Ред Булл»
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Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи прокомментировал ажиотаж вокруг его ухода из австрийской команды.

«Честно говоря, я удивлён этим ажиотажем вокруг меня. Я имею в виду, что с детства занимался тем, о чём мечтал. Это моя страсть, и мне нравится работать с гонщиками, инженерами, механиками, сотрудниками на фабрике.

Это то, что меня вдохновляет и мотивирует. Внимание публики – это оборотная сторона, без которой не обойтись, но я не особо задумывался об этом ранее. Так что это стало своего рода шоком и почти сюрпризом», — приводит слова Ньюи Sky Sports.

Через год Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл», где проработал почти 20 лет. Ранее сообщалось, что ему не нужно проводить «отпуск по садоводству», поэтому он сможет сразу присоединиться к своей будущей команде.

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