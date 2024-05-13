В Porsche показали первую в истории гибридную модель 911

Компания Porsche показала первую в истории версию 911-й модели с гибридным двигателем. Официальная премьера новинки состоится в конце мая, однако в немецкой компании пока не раскрывают, какую именно силовую установку получит автомобиль.

Испытания гибридной Porsche 911 Фото: Porsche

«Эти технологии сделают 911-ю ещё более динамичной. Во время разработки и тестов новой 911-й мы ничего не оставляли на волю случая и проработали автомобиль во всех возможных условиях по всему миру — от леденящего холода до палящий жары, как это было на заключительных испытаниях в Дубае. Новый 911-й уверенно справляется с самыми сложными задачами», — отметил вице-президент Porsche по развитию линеек 911-й и 718-й моделей Фрэнк Мозер.

Гибридный Porsche 911 на «Северной петле» «Нюрбургринга» Фото: Porsche

Отмечается, что автомобиль тестировался в том числе на «Северной петле» «Нюрбургринга» и преодолел круг по «Нордшляйфе» за 7.16,934 — на 8,7 секунды быстрее предшественника, отмечается в пресс-релизе Porsche.

Официальный рекорд гибридной Porsche 911 на «Нордшляйфе» Фото: Porsche

«Новая 911-я на трассе существенно быстрее — больше сцепления, больше мощности. Кроме того, её большое преимущество в мгновенном отклике гибрида», — отметил тестировавший автомобиль Йорг Бергмайстер.

Йорг Бергмайстер Фото: Porsche

Для сравнения, рекорд серийных Porsche на «Северной петле», установленный в 2021 году Ларсом Керном на Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance Kit (991.2), составляет 6.38,835.